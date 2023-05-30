Как осваиваются в лесном вольере псковские медвежата-сироты, рассказали специалисты

15:30, 30 мая 2023, ПАИ

После переезда в лесной вольер псковские медвежата Горошинка и Фасолинка и ещё восемь животных из Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области быстро привыкли к новой обстановке и стали осваивать свои лесные владения. Об этом сообщается на странице центра «ВКонтакте».





Большую часть времени медвежата находятся вне домика-берлоги, занимаясь поиском корма, активными играми, лазанием по деревьям.



В домик-берлогу медвежата возвращаются лишь на ночной сон. «В первое время после переезда медвежата стремглав бежали прятаться в домик-берлогу в случае, если им слышались какие-то неизвестные звуки, которые они определили как опасность. А сейчас, мастерски овладев навыками лазания по деревьям, медвежата прячутся от опасности на высоченных макушках, где могут сидеть долго-долго. Да и от комаров там хорошо прятаться – несмотря на то что шерстка у медвежат очень плотная, все же назойливые комарихи досаждают медвежьему народу», - отмечают сотрудники центра.



Контакт с медвежатами сейчас доведен до самого возможного минимума – медвежата находятся в среде, максимально приближенной к естественной для бурого медведя, и через взаимодействие с этой средой у медвежат развиваются навыки и формы поведения, свойственные бурому медведю и необходимые для выживания в природе, в том числе и оборонительное поведение, включающее в себя реакцию страха и избегания человека.

«Оборонительное поведение начинает формироваться у медвежат-сирот уже с начала – середины мая, и крайне важно, чтобы человек не вмешивался в естественный ход событий. В противном случае медвежата достаточно быстро привыкнут к нахождению человека рядом», – пояснили специалисты.

Напомним, что в начале февраля двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники планируют выпустить медвежат в дикую природу, как только те станут полностью самостоятельными.