Спортивный фестиваль среди инвалидов СЗФО планируют провести в Пскове

17:42, 30 мая 2023, ПАИ

Спортивный фестиваль среди инвалидов СЗФО планируют провести в Пскове. Об этом рассказала заместитель председателя Псковской региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Алёна Петрова-Иньковская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы, конечно, хотели бы оставить это в интриге, – отметила она. – Это будет тот же фестиваль, который проводился и в Калининградской области, он проводится в разных регионах. В прошлом году мы были в Царицыно Ленинградской области, в позапрошлом году в Сыктывкаре в Республике Коми, а следующий планируется у нас».

Также Алёна Петрова-Иньковская рассказала, что на фестивалях от области выступают пять спортсменов.

Помимо этого, она назвала участников команды из Псковской области, которые завоевали медали на спортивном фестивале среди инвалидов СЗФО – это Валерий Гаврилов из деревни Печки Печорского района, Дарья Матвеева из Пскова, Оксана Рудакова, Сергей Александров и Евгений Карнаухов из Великих Лук.