Спортивный фестиваль среди инвалидов СЗФО планируют провести в Пскове
Спортивный фестиваль среди инвалидов СЗФО планируют провести в Пскове. Об этом рассказала заместитель председателя Псковской региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Алёна Петрова-Иньковская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Мы, конечно, хотели бы оставить это в интриге, – отметила она. – Это будет тот же фестиваль, который проводился и в Калининградской области, он проводится в разных регионах. В прошлом году мы были в Царицыно Ленинградской области, в позапрошлом году в Сыктывкаре в Республике Коми, а следующий планируется у нас».
Также Алёна Петрова-Иньковская рассказала, что на фестивалях от области выступают пять спортсменов.
Помимо этого, она назвала участников команды из Псковской области, которые завоевали медали на спортивном фестивале среди инвалидов СЗФО – это Валерий Гаврилов из деревни Печки Печорского района, Дарья Матвеева из Пскова, Оксана Рудакова, Сергей Александров и Евгений Карнаухов из Великих Лук.
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