30 единиц техники закупили в Псковской области для «Россетей»

12:18, 01 июня 2023, ПАИ

30 единиц техники закупили в Псковской области для более оперативного реагирования «Россетей», а также подготовили более 100 дизель-генераторов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы долгое время боролись за принятие на федеральном уровне программы повышения надёжности региональной энергосистемы. На эти цели требуется пять миллиардов рублей. Мы сделали всё, что от нас зависело. Программа написана, согласована всеми инстанциями. Мы получили поддержку главы государства», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в нынешних реалиях получить федеральные средства крайне сложно, поэтому вопрос пока остается нерешенным.

Губернатор Псковской области заметил, что на Северо-Западе ещё три региона с аналогичными проблемами. «Занимаемся этим вопросом вместе, при поддержке нашего полпреда, поэтому так или иначе найдём решение», - считает он.

По словам Михаила Ведерникова, на региональном уровне принимаются все исчерпывающие меры вместе с энергетиками: проведены учения, переработана система оперативного взаимодействия между ответственными структурами, для более оперативного реагирования «Россетей» только в 2022 году закуплено 30 единиц техники (снегоходы, вездеходы и многое другое), подготовлено более 100 дизель-генераторов.

«Мы всё ещё нуждаемся в соответствующей программе. Но свою защищённость перед лицом стихии мы обеспечили по максимуму. Таких блэкаутов, как зимой 2021 года, больше не было, хотя стихия не раз испытывала нас на прочность», - отметил губернатор, добавив, что скорость реагирования энергетиков сегодня находится на достаточно высоком уровне.

Ранее сообщалось, что противоаварийная тренировка прошла на Псковской ГРЭС.