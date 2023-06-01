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Общество

Более 100 квартир приобрели сироты в Псковской области по сертификату

105 квартир приобрели дети-сироты старше 23 лет с помощью сертификата на приобретение жилого помещения в собственность в Псковской области за 2022 год. Также было выдано ещё четыре сертификата. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

«Существенно сложнее решить проблему с очередью по выдаче жилья детям-сиротам. На эти цели необходимо почти 3,5 миллиарда», - сказал Михаил Ведерников.  

По его словам, при поддержке федерального правительства в 2017 году в регионе приобрели 88 квартир, в 2018 году – 133, в 2019 году – 176, в 2020 году – 413. 

Глава региона подчеркнул, что с 2021 года детям-сиротам старше 23 лет предоставляется возможность получения сертификата на приобретение жилого помещения в собственность. Таким образом, в 21-м году приобрели 140 квартир и выдали 18 сертификатов. В 2022 году приобрели 105 квартир и выдали четыре сертификата. «При этом мы столкнулись с дефицитом жилья, подходящего по всем необходимым критериям. Поэтому приняли решение о запуске пилотного проекта по строительству 9-квартирных домов для детей-сирот. Первые пять домов будут сданы в Пскове в третьем квартале текущего года», - добавил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 162 квартиры приобрели для детей-сирот в Псковской области.

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