Проект «Здравствуй, Россия» вернётся в Псков в 2024 году

12:42, 01 июня 2023, ПАИ

Проект «Здравствуй, Россия» вернётся в Псков в 2024 году. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор подчеркнул, что в Псковской области многое делается для сохранения фольклорного наследия. Книги «Псковские народные сказки», исторические мультфильмы, театральные постановки по мотивам местных легенд, – теперь всё это стало народным достоянием.

В прошлом году при поддержке Россотрудничества «Псковские народные сказки» слушали в Сербии и на Кубе, читали в Прибалтике, в странах СНГ. Кроме этого, Россотрудничество выбрало Псков как место реализации программы «Здравствуй, Россия». В Псков приезжала молодёжь из Киргизии, Монголии, Египта, Казахстана, Абхазии, Армении, Сербии, Южной Осетии и Белоруссии.

Михаил Ведерников отметил, что Псков всех очаровал и покорил и по предложению Россотрудничества проект вернётся в город снова в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в прошлом году три тысячи сборников местных сказок и легенд издали в Псковской области.