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Общество

Про важность формирования нового облика Псковской области рассказал Михаил Ведерников

Крайне важным блоком работы является формирование нового облика Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«О патриотизме можно говорить только тогда, когда в родном регионе поддерживают чистоту и порядок, заботятся о внешнем виде городов, уважают историю, создают условия для развития, ценят достижения людей и в любой момент готовы встать на защиту всего этого», - отметил Михаил Ведерников.

Он отметил, что в последние годы делалось всё, чтобы Псковская область была именно такой.

В частности, были разработаны исторически обоснованные, признанные Геральдическим советом символы: флаг, гимн и герб Псковской области. Символы, воплощающие всю славу древней Псковской земли. Более того, теперь все без исключения муниципальные образования области имеют свои гербы и флаги, утверждённые Геральдическим советом при президенте РФ.

Михаил Ведерников подчеркнул, что проведена очень большая работа, за которую он благодарит руководителей городов и районов Псковской области.

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