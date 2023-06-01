Тройное ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове
ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ольгинском мосту в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Псковичей призывают выбирать пути объезда.
Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие на двух полосах.
Ремонт второй половины моста начался 20 мая, а завершить работы планируют к Дню города.
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