Тройное ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове

12:13, 01 июня 2023, ПАИ

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ольгинском мосту в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Псковичей призывают выбирать пути объезда.

Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие на двух полосах.

Ремонт второй половины моста начался 20 мая, а завершить работы планируют к Дню города.