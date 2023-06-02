1500 цветов высадили псковичи в Детском парке

10:27, 02 июня 2023, ПАИ

Традиционная акция «Цветы жизни» состоялась в Детском парке. Более 1 000 псковичей высадили 1 500 цветов. В акции принял участие и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Алексей Несмашный поздравил детей с праздником и отметил, что в Пскове для юных псковичей ежегодно создается множество объектов. Например, в этом году установлены игровые комплексы в Детском и Финском парках. «Всё это для вас, дорогие ребята. Развлекайтесь, веселитесь, играйте! Город Псков всегда открывает свои объятия для всех детских улыбок», – отметил он.

Также в этот день для детей в парке была подготовлена насыщенная программа. Работали интерактивные площадки, в амфитеатре прошёл концерт, вечером для подростков была организована дискотека.