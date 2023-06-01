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Псковский «Кванториум» посетили победители акции «Губернаторский дневник»

Победители акции «Губернаторский дневник» посетили детский технопарк «Кванториум» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: Андрей Степанов / ПАИ

Псковский «Кванториум» делится на шесть «квантумов»: специализированных лабораторий, призванных помочь юным псковичам познать азы современной науки. Это «Робоквантум», «Аэроквантум», «Геоквантум», «VR/AR-квантум», «Наноквантум» и «Хайтек».

Победители акции посетили все шесть залов технопарка, ознакомились с направлением каждого квантума, смогли пообщаться с учениками, а также узнали, какие продукты реализуют проекты «Кванториума».

В первую очередь отличники из разных районов Псковской области посетили «VR/AR-квантум» и «Робоквантум». Кванторианец Илья Щембелов рассказал о своём уникальном проекте, который он планирует презентовать в китайском городе Ухань. Для Псковской области это первый школьник, которого пригласили в российскую делегацию проекта CASTIC.

Ученик «Кванториума» показал отличникам автоматизированный скелет руки, который может повторять движения человека.

Проектная группа из «Геоквантума» представляла экскурсантам проект, выполненный совместно с археологическим обществом Пскова. Они с помощью коптеров и специального программного обеспечений сделали фотосъёмку ландшафта в исторически важных местах. С помощью коптеров можно определить, есть ли под слоем земли исторические постройки. Точность сканирования – около пяти метров вглубь, вправо-влево два-четыре метра.

«В этот раз ребята из «Губернаторского дневника» были дольше, чем обычно. Было приятно от них слышать вопросы: и от родителей, и от детей. Как это всё работает, как создается команда, сами ли придумывают ребята свои проекты. Было интересно и в зале «Хайтек», который собрал больше всего вопросов. Они начали спрашивать про 3D-принтер, спрашивали сколько это может стоить, чем печатает принтер. Думаю, был проявлен реальный интерес», – подчеркнул заместитель директора по образовательной деятельности «Кванториума» Александр Цветков.

Добавим, что сегодня победители акции «Губернаторский дневник» попробовали себя в роли журналистов, побывали в кабинете у главы региона Михаила Ведерникова и увидели телефон для разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что ежегодный конкурс «Губернаторский дневник» проводится с 2014 года и проходит уже в десятый раз. За всё время его проведения на приёме у губернатора Псковской области побывало 112 учеников школ Псковской области.

В течение учебного года школьники области стремятся получить за свои знания как можно больше пятёрок. Победителей акции определяют по итогам каждого триместра в трёх возрастных группах (2–4-е, 5–7-е и 8–11-е классы), выбираются школьники с максимально большим количеством отличных оценок, имеющие разносторонние интересы и активную жизненную позицию. Лучшие из лучших получают возможность принять участие во встрече-чаепитии с губернатором Псковской области.

В конкурсе этого года приняли участие 505 школьников (в 2022 году – 336 школьников), заработавшие суммарно свыше 146 000 оценок «отлично». В их числе ученица 3-го «Б» класса МБОУ СШ № 1 города Острова Виктория Дульдиер, получившая за год 598 пятёрок.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

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