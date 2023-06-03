ВИДЕОФАКТ В «Михайловском» начались показы этюдов театров Санкт Петербурга и Москвы

12:14, 03 июня 2023, ПАИ

Показы этюдов театров Санкт Петербурга и Москвы начались в «Михайловском» в рамках Дней пушкинской поэзии, которые пройдут в Псковской области со 2 по 4 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале «Первый Псковский».

Куклы великаны уже бродят по поляне и собирают зрителей.

Показательными выступлениями театров Москвы и Санкт-Петербурга открылись Дни пушкинской поэзии и русской культуры вчера в Пскове.

Ознакомиться с программой праздника на 3 июня можно по ссылке.