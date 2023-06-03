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Общество

Более 170 человек покусали клещи в Псковской области за неделю

176 человек обратились в медучреждения с укусами клещей в Псковской области с 25 по 31 мая, в том числе 43 ребенка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.  

«По состоянию на 31 мая в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (1014 человек) снизилось на 28,6 %, количество детей (275 человек) снизилось на 27,7 %», – отметили в ведомстве. За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 729 человек, в том числе 235 – дети.

Специалисты зарегистрировали один случай клещевого вирусного энцефалита у взрослого, один случай иксодового клещевого боррелиоза у ребенка.

Фото: ПАИ

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций всего исследовано 548 клещей, из них снятых с пострадавших – 546 (за неделю – 383), из природных биотопов – 2 клеща.

Всего исследовано 546 клещей на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), 503 клеща на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

Ранее псковичам сообщали, что делать при укусе клеща. А как защититься от укусов насекомых, можно прочитать по ссылке

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