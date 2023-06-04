Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 5 июня

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 5 июня в 11:30.

В преддверии профессионального праздника о том, чем занимаются социальные работники, и о тех, кому они помогают, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой.

О традициях празднования Дня Святой Троицы в Псковской области, о том, какие были и сохранились приметы и обряды в Духов День, ведущим расскажет сотрудник Псковского музея-заповедника Евгения Кривенко.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 5 июня в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июня 2023

Спектакль «Казаки в Париже» в Зелёном театре Пскова перенесли из-за погоды
04 июня 2023

Сильный нагрев смартфона может косвенно указывать на взлом - эксперт
04 июня 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 5 июня
04 июня 2023

Почти 4 млрд рублей получила Псковская область от креативных индустрий
04 июня 2023

О перспективах развития креативной экономики в Псковской области рассказал глава ВЦИОМ
04 июня 2023

Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском прошли незабываемо – Михаил Ведерников
04 июня 2023

Марина Абрамова: Псковская область может стать примером для других регионов в сфере креативных индустрий
04 июня 2023

Борис Елкин пожелал добра и искренней веры псковичам в День Святой Троицы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...