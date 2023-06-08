Больше десятка аттракционов будут работать в новом парке «Волшебная гора» в Пскове

15:06, 08 июня 2023, ПАИ

Больше десяти детских, семейных и экстремальных аттракционов установят в парке «Волшебная гора», который планируется открыть на берегу Великой в Пскове в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Дети смогут прокатиться на классической и цепочной каруселях, на аттракционе «Ракета» и «Прыгающая лягушка». В списке семейных развлечений – конструкции «Диско», «Орбита», «Брейк-данс», «Скоростной поезд».

Также здесь будут работать экстремальные «американские горки» с максимальной высотой подъёма в 11,5 метра, 60-метровая башня свободного падения, аттракционы «Седьмое небо» и «Катапульта».

Помимо аттракционов в парке установят 50-метровое колесо обозрения, появится лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейно-развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом, а также летняя эстрада. Украшением парка, кроме прочего, должны стать два сухих фонтана.