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Почему Пушкиногорье выбрали местом проведения музыкально-поэтического фестиваля, рассказали его организаторы

О причинах выбора в пользу Пушкиногорья для проведения фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское» рассказали гости пресс-конференции в медиацентре ПАИ – телеведущий Иннокентий Иванов и публицист, историк, куратор фотовыставки в честь 150-летия Ф. И. Шаляпина Юрий Светов.

Фото: ПАИ

«Это совершенно естественно. Пушкин – тот поэт, который объединяет всех россиян. Если мы говорим, в чём его гений, – он делает всё легко и красиво. А Михайловское выбрано, потому что здесь такие естественные и просторные декорации. Если бы мы проводили такие в Петербурге, то декорации были бы театральными. А в Михайловском – тот простор, который видел Пушкин и которым он вдохновлялся. Совершенно естественно, что было выбрано оно», – заметил телеведущий Иннокентий Иванов.

В свою очередь Юрий Светов отметил, что имя Пушкина неразрывно связано с Михайловским.

«Мы знаем, что Пушкин родился в Москве, что прожил большую часть жизни в Петербурге, Одессе, Кишинёве и Болдино. Мне так представляется, что первая ассоциация с Пушкиным – Михайловское – просто неразрывна», – подчеркнул Юрий Светов.

По словам гостя медиацентра, этот год – первый в проведении подобного музыкально-поэтического фестиваля, он станет пробой пера накануне большого юбилея, 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. И в следующем году надеются повторить его на более масштабном уровне.

«Мы надеемся, что продолжим традицию фестиваля именно на этом месте. Сама идея создания фестиваля вызвана тем, что Пушкин – то имя, которое объединяет всю Россию. Пушкин – то, с чего всё началось в русской культуре, которая сейчас известна и славна во всём мире», – сказал Иннокентий Иванов.

Отметим, фестиваль пройдёт 8 и 9 июля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Текущий год связан с 200-летием написания первых глав романа «Евгений Онегин». Главными участниками концерта станут лауреаты Национальной оперной премии «Онегин». Её организатором, учредителем является заслуженный артист России Игорь Тарасов.

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