Почему Пушкиногорье выбрали местом проведения музыкально-поэтического фестиваля, рассказали его организаторы
О причинах выбора в пользу Пушкиногорья для проведения фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское» рассказали гости пресс-конференции в медиацентре ПАИ – телеведущий Иннокентий Иванов и публицист, историк, куратор фотовыставки в честь 150-летия Ф. И. Шаляпина Юрий Светов.
«Это совершенно естественно. Пушкин – тот поэт, который объединяет всех россиян. Если мы говорим, в чём его гений, – он делает всё легко и красиво. А Михайловское выбрано, потому что здесь такие естественные и просторные декорации. Если бы мы проводили такие в Петербурге, то декорации были бы театральными. А в Михайловском – тот простор, который видел Пушкин и которым он вдохновлялся. Совершенно естественно, что было выбрано оно», – заметил телеведущий Иннокентий Иванов.
В свою очередь Юрий Светов отметил, что имя Пушкина неразрывно связано с Михайловским.
«Мы знаем, что Пушкин родился в Москве, что прожил большую часть жизни в Петербурге, Одессе, Кишинёве и Болдино. Мне так представляется, что первая ассоциация с Пушкиным – Михайловское – просто неразрывна», – подчеркнул Юрий Светов.
По словам гостя медиацентра, этот год – первый в проведении подобного музыкально-поэтического фестиваля, он станет пробой пера накануне большого юбилея, 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. И в следующем году надеются повторить его на более масштабном уровне.
«Мы надеемся, что продолжим традицию фестиваля именно на этом месте. Сама идея создания фестиваля вызвана тем, что Пушкин – то имя, которое объединяет всю Россию. Пушкин – то, с чего всё началось в русской культуре, которая сейчас известна и славна во всём мире», – сказал Иннокентий Иванов.
Отметим, фестиваль пройдёт 8 и 9 июля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Текущий год связан с 200-летием написания первых глав романа «Евгений Онегин». Главными участниками концерта станут лауреаты Национальной оперной премии «Онегин». Её организатором, учредителем является заслуженный артист России Игорь Тарасов.
Почему Пушкиногорье выбрали местом проведения музыкально-поэтического фестиваля, рассказали его организаторы