Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заключительный день хорового фестиваля имени Гривского пройдет сегодня в Пскове

Заключительный день Всероссийского хорового фестиваля имени Михаила Гривского пройдет сегодня в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Фото: ПАИ

Сегодня Государственный академический Северный русский народный хор представит концертную программу «Песенное сияние Белого моря», основанную на шедеврах традиционной культуры Русского Севера, Каргопольского, Пинежского, Лешуконского, Мезенского, Котласского и Онежского районов Архангельской области, отметили в ТКД. 

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

Напомним, Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского открылся в Пскове 9 июня. Своим талантом перед псковичами и гостями города блистали Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, мужской хор «Всехсвятский» прихода храма в честь Всех Святых (Минск), Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, солисты Александра Санникова, Сергей Севастьянов, Чингис Баиров. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке

Во второй день фестиваля выступили сводный хор коллективов из Москвы, Подольска, Петрозаводска и Пскова под управлением художественного руководителя и дирижёра Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского Александра Амерханова и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 июня 2023

Волонтёры провели субботник на улице Ленина в Пушкинских Горах
11 июня 2023

Псковичам напомнили условия приготовления шашлыков на дачном участке
11 июня 2023

До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области в День России
11 июня 2023

Синоптики: Июнь удивляет рекордными заморозками на Северо-Западе
11 июня 2023

Национальные маршруты Псковской области презентовали в Москве
11 июня 2023

Заключительный день хорового фестиваля имени Гривского пройдет сегодня в Пскове
11 июня 2023

Пётр Налич рассказал псковичам, над каким альбомом он сейчас работает
11 июня 2023

Псковскую ярмарку «Виноград» презентовали в Москве

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...