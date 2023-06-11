Заключительный день хорового фестиваля имени Гривского пройдет сегодня в Пскове

12:27, 11 июня 2023, ПАИ

Заключительный день Всероссийского хорового фестиваля имени Михаила Гривского пройдет сегодня в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сегодня Государственный академический Северный русский народный хор представит концертную программу «Песенное сияние Белого моря», основанную на шедеврах традиционной культуры Русского Севера, Каргопольского, Пинежского, Лешуконского, Мезенского, Котласского и Онежского районов Архангельской области, отметили в ТКД.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

Напомним, Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского открылся в Пскове 9 июня. Своим талантом перед псковичами и гостями города блистали Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, мужской хор «Всехсвятский» прихода храма в честь Всех Святых (Минск), Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, солисты Александра Санникова, Сергей Севастьянов, Чингис Баиров. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Во второй день фестиваля выступили сводный хор коллективов из Москвы, Подольска, Петрозаводска и Пскова под управлением художественного руководителя и дирижёра Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского Александра Амерханова и другие.