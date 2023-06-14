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Общество

На пятую опасную инфекцию начали проверять клещей в Псковской области

Исследование клещей на риккетсию появилось в Псковской областной клинической инфекционной больнице. Об этом на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области рассказала депутат областного Собрания, главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.  

«По клещам и клещевым инфекциям: мы не стали к этой ситуации стандартно подходить и, кроме четырёх основных инфекций, добавили ещё пятую – риккетсию, потому что путём инициативного исследования клещей выявили, что при отсутствии других четырёх инфекций очень часто выявляется риккетсиоз у клещей», – отметила Анастасия Повторейко. 

На фото Анастасия Повторейко. Фото ПАИ.

По её словам, таких обследований в регионе до этого не проводили. «Это тоже инфекция, передающаяся клещами, которая также требует лечения, в том числе химиолечения, то есть противобактериальными препаратами, потому что есть риски тяжёлых осложнений, в том числе того, что болезнь может стать хронической. Клещи как были, так и есть, они остаются особенностью Псковской области и особенностью опасных инфекций», – заверила главврач медучреждения. Она также рассказала, что за прошедшую неделю в больнице зарегистрировали три случая клещевого энцефалита.

Фото ПАИ

Помимо этого, Анастасия Повторейко подчеркнула, что в инфекционной больнице можно сделать полное комплексное обследование: кроме ПЦР-тестов в учреждении проводят ФА-диагностику.

«Присоединение СПИД-центра позволило расширить возможности и ФА-диагностики. И референс-центр, и референс-лаборатории. Референс означает высшее диагностическое значение. Можно сделать исследование в другой лаборатории, но оно никогда не будет заключительное. У нас есть лицензия на референс, то есть нас проверили федеральные лаборатории и доказали, что наши результаты достоверны на 100 %, что позволяет нам окончательно ставить диагноз», – заключила гость медиацентра.

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