На пятую опасную инфекцию начали проверять клещей в Псковской области

14:54, 14 июня 2023, ПАИ

Исследование клещей на риккетсию появилось в Псковской областной клинической инфекционной больнице. Об этом на пресс-конференции в медиацентре правительства Псковской области рассказала депутат областного Собрания, главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.

«По клещам и клещевым инфекциям: мы не стали к этой ситуации стандартно подходить и, кроме четырёх основных инфекций, добавили ещё пятую – риккетсию, потому что путём инициативного исследования клещей выявили, что при отсутствии других четырёх инфекций очень часто выявляется риккетсиоз у клещей», – отметила Анастасия Повторейко.

По её словам, таких обследований в регионе до этого не проводили. «Это тоже инфекция, передающаяся клещами, которая также требует лечения, в том числе химиолечения, то есть противобактериальными препаратами, потому что есть риски тяжёлых осложнений, в том числе того, что болезнь может стать хронической. Клещи как были, так и есть, они остаются особенностью Псковской области и особенностью опасных инфекций», – заверила главврач медучреждения. Она также рассказала, что за прошедшую неделю в больнице зарегистрировали три случая клещевого энцефалита.

Помимо этого, Анастасия Повторейко подчеркнула, что в инфекционной больнице можно сделать полное комплексное обследование: кроме ПЦР-тестов в учреждении проводят ФА-диагностику.

«Присоединение СПИД-центра позволило расширить возможности и ФА-диагностики. И референс-центр, и референс-лаборатории. Референс означает высшее диагностическое значение. Можно сделать исследование в другой лаборатории, но оно никогда не будет заключительное. У нас есть лицензия на референс, то есть нас проверили федеральные лаборатории и доказали, что наши результаты достоверны на 100 %, что позволяет нам окончательно ставить диагноз», – заключила гость медиацентра.