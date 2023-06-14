Мы будем активно противодействовать на выборах «чёрным наблюдателям» – Илья Стрелков

21:25, 14 июня 2023, ПАИ

Порядка 100–150 «чёрных наблюдателей» зафиксировали в Псковской области на выборах в 2022 году. Об этом сообщил руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков на пресс-конференции в общественном штабе по наблюдению за выборами в единый день голосования в регионе в 2023 году, передаёт корреспондент ПАИ.

В прошлом году было задействовано порядка 100–150 человек, которых я называю «чёрными наблюдателями». Они приезжают и целенаправленно пытаются сорвать всевозможные выборы различными способами. Например, они приходят на участок, остаются там до вечера и где-то в 19:30 оставляют заранее написанную жалобу, чтобы избирательная комиссия начала предпринимать какие-либо действия. Таких специально написанных обращений в прошлом году мы получили 86. Ни одно из обращений не стало жалобой», — сказал Илья Стрелков.

По его словам, в этом году будет активно вестись работа по противодействию деятельности «чёрных наблюдателей». «Ситуация значительно напряжённая, мы уже видим, что количество вбросов увеличивается с каждым днём. <…> Мы будем этому противодействовать. Это один из аспектов, который, скорее всего, случится и в эту кампанию, я думаю, что особенно в губернаторские выборы, потому что атаки уже начинаются», — заключил Илья Стрелков.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора. Голосование на выборах будет трехднёвным — 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре кандидата.