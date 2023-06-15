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Экономика

На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве в Пскове парка аттракционов «Волшебная гора»

14 июня, в первый день Петербургского международного экономического форума, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал инвестиционное соглашение с Агентством ипотечного кредитования. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Благодаря этому в Пскове построят парк аттракционов «Волшебная гора». В объект планируется вложить 860 млн рублей.

Парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. До парка можно будет добраться на автобусах № 8 и № 8а. Парковка у «Волшебной горы» будет рассчитана на 80 автомобилей.

Помимо детских, семейных и экстремальных аттракционов в парке будет работать 50-метровое колесо обозрения, лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейно-развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом, а также летняя эстрада. Украшением парка, кроме прочего, должны стать два сухих фонтана.

Открыть новый парк аттракционов в Пскове планируется в третьем квартале 2024 года, семейный центр – в 2027 году. 

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