Министр строительства и ЖКХ России оценил псковский вездеход «Тактик»

10:28, 15 июня 2023, ПАИ

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетил стенд Псковской области на ПМЭФ, передает корреспондент ПАИ.

Ирек Файзуллин оценил псковский вездеход «Тактик». Он вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и производителем вездеходов Денисом Быченковым обсудил достоинства вездехода. Главное достоинство – российские комплектующие.

Вездеход весит 1,5 тонны, способен ездить по бездорожью, снегу, лесам, болотам и преодолевать водные преграды. Компания ООО «Азимут» производит их на территории Псковской области с 2021 года.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.