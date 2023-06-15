Сегодня любая поддержка наших защитников принципиально важна – Михаил Ведерников

10:35, 15 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении отметил важность участия в марафоне «Всё для Победы!», который проходит в Пскове 15 июня при поддержке Народного фронта и ведущих региональных СМИ.

«Друзья, добрый день! В честь Дня России Общероссийский народный фронт проводит очередной благотворительный марафон «Всё для Победы!». Это масштабный сбор средств в поддержку участников СВО, в котором принимают участие десятки регионов, сотни медиаресурсов и тысячи жертвователей», – объяснил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в прошлый раз марафон был приурочен ко Дню защитника Отечества. Как подчеркнул Михаил Ведерников, тогда за две недели Псковской области удалось собрать 2,5 миллиона рублей и 50 тонн стройматериалов. На средства был приобретён транспорт, бензопилы, генераторы и «многое другое, что было так необходимо нашим военнослужащим».

«Спасибо всем, кто принимал участие в акции и кто планирует сделать это снова. Сегодня любая поддержка наших защитников принципиально важна, и вопрос не только в закупке вещей, это ещё и значимая моральная поддержка наших бойцов, весточка с родной земли и знак того, что о них заботятся и ждут домой с победой», – отметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников уточнил, что принять участие в марафоне очень просто, перевести средства можно по QR-коду.

«Я уже это сделал, предлагаю сделать и вам. Важна даже не сумма, а сам факт участия и сопричастности. Спасибо», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что «Всё для Победы!» – это проект Народного фронта по сбору помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация по запросу от военных, а также отчёты по доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей в отделениях Народного фронта во всех регионах России, помощники проекта – телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди проводят свои собственные сборы под конкретное оборудование, а порой и под конкретные подразделения, полки.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь от наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».