Итоги проекта «Всё для Победы!» за год подвели в Псковской области

11:17, 15 июня 2023, ПАИ

«Псковская правда» подготовила инфографику по итогам проекта Народного фронта «Всё для Победы!» по сбору помощи бойцам и мирному населению в зоне специальной военной операции. Проект стартовал в июне 2022 года.

Напомним, марафон «Всё для Победы!» проходит в Пскове 15 июня при поддержке Народного фронта и ведущих региональных СМИ.

В рамках мероприятия в течение дня в эфире ведущих СМИ региона – телеканалов «Первый Псковский» и «Россия 1», радиостанций «7 НЕБО», «Серебряный дождь», «Радио России» и «Маяк» будут выступать политические, общественные и культурные деятели Псковской области с призывом к псковичам поддержать российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Перевести любую посильную сумму может каждый желающий. Сделать это можно, перечислив средства на специальный счет с помощью QR-кода.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».