ВИДЕОФАКТ. Гоша Куценко посетил стенд Псковской области в рамках ПМЭФ

10:53, 15 июня 2023, ПАИ

Российский актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко посетил стенд Псковской области на Петербургском международном экономическом форуме 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Актёр дал интервью, осмотрел вездеход «Тактик» и поздоровался с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.