ВИДЕО. Делегация Псковской области принимает участие в ПМЭФ

16:23, 15 июня 2023, ПАИ

Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Сюжет с мероприятия опубликовал телеканал «Первый Псковский».

В этом году экономический и туристический потенциал региона представлен на отдельном стенде Псковской области. На площадке гости форума могут познакомиться с крупнейшими промышленными производствами. Здесь же широко представлены рекреационные возможности региона.

Экспозиция знакомит участников международного экономического форума с крупнейшими промышленными производствами (ООО «Титан-Полимер», ООО «Синтез Технолоджи», ЗАО «ЗЭТО», ООО «СКТ Групп» и др.), инновационными продуктами, которые создаются на крупных и малых предприятиях, в том числе с целью импортозамещения. Потенциальные инвесторы смогут не только узнать про работу предприятий, но и на месте обсудить перспективы сотрудничества.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня.

В частности, в рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. В частности, подписано инвестиционное соглашение между правительством Псковской области и ООО «Гарда». Ещё ряд соглашений подписаны с ООО «Роял Линен», ООО «Изборский парк», ООО «Мальская долина» и т. д.

Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.