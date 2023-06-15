Алеся Михачёва отметила вклад неравнодушных псковичей в помощь участникам СВО

14:31, 15 июня 2023, ПАИ

Руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва отметила вклад псковичей в помощь участникам СВО. Об этом она сказала на брифинге в медиацентре ПАИ, на котором подвели итоги проекта Народного фронта «Всё для Победы!».

«Наши штабы открылись с первых дней СВО. Мы отправили уже более 450 тонн гуманитарной помощи. Мы не останавливаемся – стараемся закрывать потребности воинских частей, те части, где находятся наши военнослужащие и мобилизованные. Я сама регулярно стараюсь посещать ребят – они всегда ждут своих, им важно знать, что о них помнят и поддерживают», – отметила Алеся Михачёва.

По её словам, в регионе регулярно проходят акции по написанию писем. «Школьники пишут послания военнослужащим, которые порой ценнее, чем наш груз. В блиндажах на стенах – детские рисунки, письма», – сказала руководитель центра поддержки добровольчества.

Она добавила, что помощь участникам СВО также оказывают и общественные организации, члены которых изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи.

«Именно благодаря таким неравнодушным людям, бизнесу – у нас такие цифры по гуманитарной помощи, хотя регион небольшой», – заключила Алеся Михачёва.

Напомним, марафон «Всё для Победы!» проходит в Пскове 15 июня при поддержке Народного фронта и ведущих региональных СМИ. Перевести любую посильную сумму может каждый желающий. Сделать это можно, перечислив средства на специальный счёт с помощью QR-кода.