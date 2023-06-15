В конце следующей недели Ольгинский мост в Пскове полностью откроют для транспорта

16:15, 15 июня 2023, ПАИ

В конце следующей недели Ольгинский мост в Пскове полностью откроют для транспорта, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Сейчас на второй половине моста укладывают литой асфальтобетон. Ориентировочно 20 июня будет укладка финишного слоя асфальта, затем разметка.

«К концу следующей недели планируем полностью открыть мост для транспорта», - сообщил Борис Елкин.

Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие на двух полосах. Отметим, что ремонт второй половины моста начался 20 мая.