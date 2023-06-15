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Общество

Жители Локнянского района активно помогают участникам СВО

В работу в помощь участникам СВО включились организации и активные жители Локнянского района, сообщила глава Локнянского района Нина Степанова.

«На территории Локнянского района много делается в поддержку военнослужащих в зоне СВО. Это сбор помощи бойцам, формирование посылок по их запросам, изготовление маскировочных сетей. В работу включились организации, активные жители района. Возглавляет эту работу и большой личный вклад вносит Татьяна Грызлова, заместитель председателя регионального отделения и руководитель районного отделения общественной организации «Союз женщин России», – отметила глава района.

В День России в тематической программе «Мы – частица твоя, Россия!», прошедшей в Локнянском КДЦ, наиболее активные организации, семьи, граждане, принимавшие самое непосредственное участие в плетении маскировочных сетей для участников СВО и сборе посылок для локнянских земляков, находящихся на передовой, получили благодарственные письма.

«Сбор помощи будет продолжен. Поддержите наших бойцов!» – подытожила Нина Степанова.

Напомним, что «Всё для Победы!» – это проект Народного фронта по сбору помощи бойцам и мирному населению в зоне СВО. На сайте pobeda.onf.ru собрана вся информация по запросу от военных, а также отчёты по доставке собранной помощи. Помимо постоянного приёма необходимых фронту вещей в отделениях Народного фронта во всех регионах России помощники проекта – телеведущие, военные корреспонденты, медийные люди – проводят свои собственные сборы под конкретное оборудование, а порой и под конкретные подразделения, полки.

Народный фронт уже на протяжении года собирает, доставляет и передаёт на передовую коптеры, тепловизоры, строительные материалы, обмундирование, ремкомплекты, автомобили. Псковское отделение за год отправило более 150 тонн груза для военных и гражданского населения, два поезда победы, загруженные под завязку, отправились прямо из Пскова, и ещё в 20 отправках помощь от наших земляков была доставлена в федеральном составе прямо на фронт.

Всего за год в рамках марафона собрано более миллиона рублей.

Отметим, что 22 февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт также проводил сбор средств в рамках акции «Всё для Победы!».

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