Псковичи смогут найти работу в областном правительстве на ярмарке трудоустройства 23 июня

13:33, 16 июня 2023, ПАИ

Правительство Псковской области примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в качестве приглашённого гостя. Об этом сообщила врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова на пресс-конференции в медиацентре правительства региона.

«Особую уникальность ярмарке придаст присутствие правительства Псковской области. Впервые в качестве работодателя выступит высший исполнительный орган власти. Это новшество, которое мы привносим. Мы открыто позиционируем возможности трудоустройства в органы власти», – отметила Алёна Трунова.

По её словам, в рамках стенда присутствующие смогут ознакомиться с командой правительства области и узнать о требованиях и преимуществах государственной службы.

«Гости ярмарки смогут напрямую задать специалистам интересующие вопросы, а желающие смогут поступить на государственную службу прямо на месте – им будет необходимо заполнить анкету, по которой дадут индивидуальную обратную связь», – заключила гость медиацентра.

Напомним, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Псковской области 23 июня.