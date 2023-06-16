Участников ПМЭФ пригласили на «Ласточке» приехать в Псков на ярмарку «Виноград»

13:33, 16 июня 2023, ПАИ

Участников XXVI Петербургского международного экономического форума пригласили на электропоезде «Ласточка» приехать в Псков и посетить эногастрономическую ярмарку «Виноград», которая будет проходить с 17 по 25 июня.

С приглашением к участникам ПМЭФ в рамках прямого включения из Пскова обратился руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров.

Он напомнил, что в прошлом году мероприятие зафиксировало 100 000 проходов посетителей, при этом было продано 15 000 бутылок вина, а во время ярмарки гостиничные номера были раскуплены полностью.

«Мы ожидаем, что в этом году будет также не меньше 100 000 посещений. Ярмарка продлится девять дней с 17 по 25 июня. Так что, друзья, как только вы закончите с деловой и не деловой программой на ПМЭФ, мы ждём вас здесь, в Пскове. Балтийский вокзал, электричка «Ласточка», три часа – и вы здесь. Ждём вас в Пскове на познавательной ярмарке «Виноград», – пригласил Павел Майоров участников XXVI Петербургского международного экономического форума.

Ярмарка «Виноград» — это семейное событие, поэтому на её территории организованы площадки для ребят всех возрастов: открытый кинозал с мультиками, место для игр и головоломок, шатёр с кукольными спектаклями и научными мастер-классами, будут также интерактивные арт-объекты, VR-шатёр и урок кинолога.

В прошлом году ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 18 по 26 июня. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль 19 июня 2022 года. Вместе с главой региона на площадку мероприятия тогда пришли президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава администрации Пскова Борис Елкин. Позже в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» глава региона сообщил о планах сделать фестиваль ежегодным. Подробнее об эногастрономической ярмарке читайте в специальном сюжете ПАИ.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Он продлится до 17 июня. В частности, в рамках мероприятия в этом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Со всеми новостями можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.