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Общество

В «Крым» на сапбордах: что готовит эногастрономическая ярмарка псковичам

О нескольких способах добраться до зоны «Крым» в пределах эногастрономической ярмарки «Виноград» рассказал начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. Одним из таких способов будет переправа по реке с помощью сапбордов.

Фото: ПАИ

«Одной из фишек ярмарки станет организованная переправа через реку из локаций «Дон» и «Кавказ» в «Крым». Чтобы не идти по «Крымского мосту», мы планируем переправу. Теперь в «Крым» можно попасть на сапбордах», – отметил Александр Робин.

Кроме того, он рассказал, что существует три точки входа на эногастрономическую ярмарку «Виноград». «Первая точка – от Троицкого моста, вторая – Финский парк, где располагается «Крымский мост», с улицы Воровского. Третья – с улицы Герцена в парк Строителей», – уточнил организатор.

Он также отметил, что по остальному периметру установят фан-барьеры и органы правопорядка будут следить за тем, чтобы никто нелегально не смог попасть на территорию ярмарки.

Напомним, ярмарка «Виноград» – это семейное событие, поэтому на её территории организованы площадки для ребят всех возрастов: открытый кинозал с мультиками, место для игр и головоломок, шатёр с кукольными спектаклями и научными мастер-классами, будут также интерактивные арт-объекты, VR-шатёр и урок кинолога.

Отметим, ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» правительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт». Организаторы события – Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация Пскова и комитет по туризму Псковской области.

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