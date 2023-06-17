Делегации из России и Белоруссии посетили Курган Дружбы с рабочим визитом

10:04, 17 июня 2023, ПАИ

Делегации из России и Белоруссии 16 июня посетили Курган Дружбы с рабочим визитом, передаёт корреспондент себежской газеты «Призыв».



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева











Целью встречи была подготовка к проведению 64-й ежегодной встречи на Кургане Дружбы. В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева, руководитель Совета ветеранов области Николай Груздов, глава Себежского района Леонид Курсенков, сотрудники администрации Себежского района и правоохранительных органов, представители братской Беларуси.

Участники рабочего выезда обсудили основные моменты проведения встречи на Кургане Дружбы, которая состоится 2 июля. В этом году наряду с традиционными мероприятиями встреча обретёт новую форму.

«Уже 2 июля здесь пройдёт традиционная встреча, которая в этом году обретёт новую форму. Напомню, в марте у нас состоялась форсайт-сессия, участниками которой стали 200 детей из России и Белоруссии. За три дня ребята не только обрели новых друзей, но и разработали патриотические проекты. 20 июня им предстоит встретиться вновь, чтобы подготовить свои проекты к реализации. А мы им в этом поможем!» – рассказала Ольга Тимофеева.

По итогам лагерной смены на Кургане Дружбы будет организовано порядка 6-7 площадок. Главной особенностью встречи в этом году станет то, что хозяевами будут сами дети. Именно они вместе со специалистами подготовят архивные выставки, проведут увлекательный квест и предложат гостям встречи пройти «Школу выживания». Ребята совместно с реконструкторами представят элементы партизанского быта и покажут, как выглядел партизанский лазарет.



«Увидеть, насколько по-взрослому мыслят дети, можно будет на площадках пропаганды и антипропаганды в годы Великой Отечественной войны. Этот проект был придуман ребятами на весенней форсайт-сессии. Нас также ждёт замечательный концерт детей – участников «Кургана Дружбы». А в завершение мероприятия все мы под лёгкий треск костра и мягкое тёплое звучание гитары исполним всеми любимые песни», – заключила Ольга Тимофеева.

Напомним, что в конце ноября 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил о необходимости смены формата проведения «Кургана Дружбы». «Тем, кто ещё живы, уже просто физически тяжело туда приезжать. Упор нужно делать на молодёжь», – отмечал тогда глава региона.