Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Российский блогер высоко оценила проведение эногастроярмарки «Виноград» в Пскове

Российский блогер, преподаватель по российскому виноделию Наталья Шулакова высоко оценила Псков и проведение познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград», которая стартовала в Пскове 17 июня. Об этом она сказала в эфире на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM), которая продолжает вещание прямо с площадки мероприятия.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ.

«Мне очень приятно видеть такое количество людей, очень здорово, что люди пришли и интересуются, активно задают вопросы. Гости пробуют местную кухню, пробуют различные сочетания. Мне очень приятно видеть красивую архитектуру вокруг, у вас очень красивые церкви, мы ещё не все посетили, потому что сначала работа, а потом всё остальное. Мы надеемся, что сможем поглубже познакомимся со стариной частью вашего города!» – сказала Наталья Шулакова.

В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 июня 2023

Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня
18 июня 2023

Российский блогер высоко оценила проведение эногастроярмарки «Виноград» в Пскове
18 июня 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 19 июня
18 июня 2023

Дождь и гроза ожидаются в Псковской области 19 июня
18 июня 2023

Игорь Иванов поблагодарил псковских медиков за заботу, внимание и душевную теплоту
18 июня 2023

С профессиональным праздником работников сферы здравоохранения поздравила сенатор Елена Бибикова
18 июня 2023

Марина Гаращенко: Профессия медицинского работника является одной из самых востребованных
18 июня 2023

До 30 градусов прогреется воздух в Псковской области сегодня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...