Российский блогер высоко оценила проведение эногастроярмарки «Виноград» в Пскове

15:42, 18 июня 2023, ПАИ

Российский блогер, преподаватель по российскому виноделию Наталья Шулакова высоко оценила Псков и проведение познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград», которая стартовала в Пскове 17 июня. Об этом она сказала в эфире на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM), которая продолжает вещание прямо с площадки мероприятия.

«Мне очень приятно видеть такое количество людей, очень здорово, что люди пришли и интересуются, активно задают вопросы. Гости пробуют местную кухню, пробуют различные сочетания. Мне очень приятно видеть красивую архитектуру вокруг, у вас очень красивые церкви, мы ещё не все посетили, потому что сначала работа, а потом всё остальное. Мы надеемся, что сможем поглубже познакомимся со стариной частью вашего города!» – сказала Наталья Шулакова.

В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.