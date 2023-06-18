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Культура

Российский ресторатор – о ярмарке «Виноград»: Для жителей Пскова это огромный праздник

Блогер, руководитель комитета рестораторов и отельеров по российскому виноделию Юрий Юдич поделился эмоциями от познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград» в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM), которая вещает прямо с площадки мероприятия.

«Мне очень нравится ярмарка, как всё организовано. Главное то, что нравится настроение людей. Чувствуется, что жителям Пскова по кайфу, для них это большой, огромный праздник. Они приходят, радуются, приходят с детьми, семьями. Я вижу хорошее настроение!» – сказал блогер.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Также он поделился, что планирует снять репортаж по итогам мероприятия. Помимо этого, Юрий Юдич проведёт мастер-класс 19 июня. Первый мастер-класс, который блогер провёл сегодня, был посвящён эногастрономическим сочетаниям. «Сочетаний очень много, очень много зависит от соуса», – подчеркнул Юрий Юдич.

Он также пообещал познакомиться с псковской кухней и её производителями. «Особенно меня заинтересовали псковские улитки. Интересно посмотреть на это! На самом деле в любой кухне мира можно найти эногастрономическую пару. Я думаю, что Псков здесь не исключение»,  – заключил гость эфира.

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке

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