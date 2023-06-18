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Культура

Не менее 15 тысяч человек посетили первый день ярмарки «Виноград» в Пскове

Не менее 15 тысяч гостей посетили первый день познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград», которая стартовала в Пскове 17 июня. Об этом сообщил креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM), которая вещает прямо с площадки мероприятия.

Фото: ПАИ

«Могу дать свои данные об опыте проведения мероприятий, и «Винограда» в том числе. Могу сказать, что вчера, по предварительным данным, ярмарку посетило не менее 15 тысяч человек. Такая неплохая цифра. Если в прошлом году мы за десять дней получили 100 тысяч зрителей, то в этом году сделаем не меньше, но мы и не будем бить какие-то сумасшедшие рекорды, то есть не будет 200 тысяч. Это по одной простой причине: потому что мы ограничены количеством туристов, которые могут быть и жителями Псковской области», – отметил Дмитрий Волхонов.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Мероприятие продлится до 25 июня. Эногастрономическая ярмарка «Виноград» проводится в Пскове уже второй год подряд. Мероприятие организовано при поддержке Национального агентства маркетинга российского вина, правительства Псковской области и регионального комитета по культуре.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с первого дня мероприятия можно посмотреть по ссылке

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