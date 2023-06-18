Бренд-амбассадор рассказала псковичам о звуке вина

22:48, 18 июня 2023, ПАИ

О звуке вина рассказала бренд-амбассадор российской винодельни Александра Аршакуни в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM), которая продолжает вещание прямо с площадки мероприятия.

Гость студии рассказала, что звук вина – это специальная музыка, которая играет для винограда во время его созревания. «Это может быть шум прибоя, звук цикад или раскаты грома. Всё зависит от сорта и типа винограда», — добавила Александра Аршакуни.

Также она добавила, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» – это самая масштабная ярмарка, которую посещала эксперт.

Преимуществом «Винограда», она назвала наличие сразу нескольких площадок, где каждый, по словам эксперта, найдёт для себя занятие по душе.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.