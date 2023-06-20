Проект по созданию Восточного обхода Пскова будет обновлён

14:12, 20 июня 2023, ПАИ

О реализации проекта по созданию Восточного обхода Пскова рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Нынешний проект, который есть, уже не применим, он старый. Его необходимо корректировать, это зона ответственности Федерального дорожного агентства, потому что это будет федеральный объект», – сказал Станислав Стармолотов.

По его словам, ориентировочно обход будет проходить от весового поста ДПС в Любятово. «Обход будет уводить транспортные потоки из Пскова, с того места, как въезжаешь в город со стороны Петербурга и едешь через Кресты дальше – оттуда транспортные потоки будут перераспределяться, а после Черехи будут обратно выводиться на федералку», – уточнил врио председателя профильного комитета.

Станислав Стармолотов добавил, что протяженность обхода в километрах станет известна после актуализации проекта. «Проект в планах, он прорабатывается, у нас будет создана рабочая группа с федералами по этому вопросу. Сначала нужно создать проект – это примерно года полтора, после этого будет предусмотрено финансирование», – заключил Станислав Стармолотов.

Ранее со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова сообщалось, что в Пскове рассматривается возможность строительства Восточного обхода.

В конце 2022 года глава региона сообщал, что в 2023 году планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Кроме того, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, Михаил Ведерников напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках.

Отметим, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.