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Организатор «Винограда» в Пскове: Главное – не сам продукт, а настроение, которое нам удаётся создать

«Мы всегда говорим: главное – не сам продукт, а то настроение, которое нам, надеюсь, удаётся создать здесь [на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове. – ПАИ]», – заявил руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM), которая вещает прямо с площадки мероприятия.

На фото Павел Майоров. Фото: ПАИ

По его словам, это всё удаётся за счёт большой территории, разных форматов, а также детской зоны.

Павел Майоров отметил, что целый год ждал возможности попасть в Псков. «Я сам из Краснодара. Целый год ждал возможности попасть в этот прекрасный город снова. Слава богу, вот уже четвёртый день проходит ярмарка, мы можем считать, что всё хорошо и нам всё удалось. Мы дико волновались, сможем ли хотя бы повторить результат прошлого года. По тому, что мы видим, мне кажется, мы не только повторили, но и немножечко превзошли», – заключил он.

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей знакомят с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке

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