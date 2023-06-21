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Культура

До 26 июня продлится прием заявок на конкурс «КиноСтарт» в Пскове

Приём заявок на конкурс видеоработ «КиноСтарт» продлится до 26 июня включительно. Осталось меньше недели, чтобы успеть подать заявку на участие, сообщили в Тelegram-канале организаторы кинофестиваля «Западные ворота».

Принимаются фильмы разных форматов и продолжительности, от семи до 25 минут, снятые с июля 2022 года. Победителя определят не только члены жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Напомним, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могут стать все жители Пскова и области, желающие представить собственный видеоролик.

Ранее сообщалось, что фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.  Также будут показаны кинохиты Южной Кореи.

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