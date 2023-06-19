Кинохиты Южной Кореи покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове

10:32, 19 июня 2023, ПАИ

Кинохиты Южной Кореи покажут в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

«Корейское кино – это уникальное явление с оригинальными идеями и особым взглядом на мир. Недавние успехи корейской кинематографии свидетельствуют о её высоком уровне и популярности», – отметили организаторы.

В рамках специальной программы «Кинохиты Южной Кореи» покажут гостям несколько кинокартин этой страны. Среди них:

– «Всегда» (2011, режиссер – Сон Иль-гон);

– «Трудный день» (2014, режиссер – Ким Со-хун);

– «Инсайдеры» (2015, режиссер – У Мин-хо);

– «Таксист» (2017, режиссер – Чан Хун).

«Не пропустите фильмы, отражающие настоящую Корею и её кино!» – заключили организаторы.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Помимо этого, в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс видеоработ «КиноСтарт». Участниками могли стать все жители Пскова и Псковской области, желающие представить собственный видеоролик. Победителя определит не только жюри, но и зрители. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу кинофестиваля и покажут на одной из его площадок. Также на церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции «Западных ворот».

Подробнее ознакомиться с мероприятием и узнать, как оно проходило в прошлом году, можно в специальном сюжете ПАИ.