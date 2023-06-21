Пять выпускников в Псковской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории

13:08, 21 июня 2023, ПАИ

Пять выпускников в Псковской области набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по истории, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

В число лучших вошли: Дмитрий Петров (МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»); Алина Семёнова (МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа»); Анна Евтюхова (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени К. С. Заслонова); Кира Иванова (МБОУ «Естественно-математический лицей № 20»); Полина Ярошевич («Гимназия имени А. Д. Петрова» в Опочке).

Ранее сообщалось, что 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку сумели получить семь псковских школьников, на экзамене по литературе 100 баллов набрали трое выпускников, по химии – восемь.

ЕГЭ в Псковской области в этом году сдавали более 2 800 человек.