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Эксперты оценили достоинства и новые возможности псковской ярмарки «Виноград»

Оценку масштабу и качеству проведения первых дней эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове дали эксперты винодельческой и туристической отрасли, а также организаторы мероприятия на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ / Андрей Степанов

По словам пиар-директора эногастрономической ярмарки «Виноград» Юлии Макаровой, с прошлого года действует закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие, эногастрономические и винные ярмарки. «Он даёт возможность на новой площадке говорить о винной культуре. В прошлом году удалось запустить проект в Пскове, ярмарка была одной из первых широкоформатных. По личному опыту скажу, что ярмарка в Пскове – очень масштабная», – отметила она. Юлия Макарова также подчеркнула, что ярмарка даёт возможность информирования и продвижения исключительно отечественного продукта. Она назвала ярмарку «пространством, местом встречи россиянина с национальным продуктом».

«Мы первые по стране, кто провёл ярмарку по вступившим в силу изменениям в законодательстве в прошлом году, были первопроходцами. Год назад в Пскове состоялась на тот момент вторая ярмарка в стране согласно новым изменениям, – отметил руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров. – Я знаю, что ярмарка «Виноград» оценена отраслью как самая массовая и крупная».

Он также заметил, что было неожиданным открытием, что на Северо-Западе России ярмарка приобрела почти такую же популярность, как и в южных регионах страны.

Эксперты круглого стола также отметили, что несмотря на успех культурно-познавательного мероприятия у псковичей и туристов, важно подмечать и недочёты.

В частности, они пришли к выводу, что существует необходимость создавать новые туристические пакетные туры для привлечения большего числа туристов, совершенствовать логистику, расширять ассортимент национального продукта, представленного на ярмарке.

Также эксперты пришли к выводу, что требуется учитывать данные постаналитики по итогам мероприятия для лучшего понимания точек развития эногастрономической ярмарки. 

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей знакомят с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

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