Потомственный винодел поделился впечатлением о псковской ярмарке «Виноград»

21:25, 21 июня 2023, ПАИ

О своих впечатлениях о Пскове и эногастрономической ярмарке «Виноград» рассказал потомственный винодел, фермер Дмитрий Литавщук, который приехал из Краснодарского края в качестве участника мероприятия. Своим мнением он поделился на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Дмитрий Литавщук отметил, что он вместе со своей семьёй приехал из Краснодарского края – места, где он живёт и занимается виноделием. Он подчеркнул, что ярмарка «Виноград» – яркое и достойное внимания россиян событие.

«Масштабно, гостей очень много. Только с Анапой, наверное, конкурируете», – отметил он. По его словам, у виноделов складывается мнение, что «масштаб псковской ярмарки впечатляет».

Он также отметил, что через событийный туризм растёт число туристов, следовательно, гостиницы наполняются, а рестораны «более сытно живут».

По мнению Дмитрия Литавщука, в Пскове локация для проведения ярмарки выбрана подходящая по всем критериям. Он заметил, что в других городах, если это центр города, часто можно столкнуться с пространственными ограничениями, а в Пскове достаточно места.

«Жена влюбилась в Псков, говорит: «Это моё место силы». Согласен с ней, очень интересные у вашего края история, архитектура, люди», – подчеркнул винодел.

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей знакомят с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.