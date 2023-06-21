Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Потомственный винодел поделился впечатлением о псковской ярмарке «Виноград»

О своих впечатлениях о Пскове и эногастрономической ярмарке «Виноград» рассказал потомственный винодел, фермер Дмитрий Литавщук, который приехал из Краснодарского края в качестве участника мероприятия. Своим мнением он поделился на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Дмитрий Литавщук отметил, что он вместе со своей семьёй приехал из Краснодарского края – места, где он живёт и занимается виноделием. Он подчеркнул, что ярмарка «Виноград» – яркое и достойное внимания россиян событие.

На фото Дмитрий Литавщук. Фото: ПАИ / Андрей Степанов

«Масштабно, гостей очень много. Только с Анапой, наверное, конкурируете», – отметил он. По его словам, у виноделов складывается мнение, что «масштаб псковской ярмарки впечатляет».

Он также отметил, что через событийный туризм растёт число туристов, следовательно, гостиницы наполняются, а рестораны «более сытно живут».

По мнению Дмитрия Литавщука, в Пскове локация для проведения ярмарки выбрана подходящая по всем критериям. Он заметил, что в других городах, если это центр города, часто можно столкнуться с пространственными ограничениями, а в Пскове достаточно места.

«Жена влюбилась в Псков, говорит: «Это моё место силы». Согласен с ней, очень интересные у вашего края история, архитектура, люди», – подчеркнул винодел.

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей знакомят с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

В Печорах ремонтируют тротуары
21 июня 2023

Благоустройство Детского парка в Палкино продолжается

21 июня 2023

Дополнительный миллион рублей получит Пыталовский район по программе ФКГС
21 июня 2023

Григорий Стороненков: Проблема с сетями горячего водоснабжения в Овсище будет решена к концу года
21 июня 2023

ФАП в деревне Родовое обслуживает 500 местных жителей
21 июня 2023

«Огненную картину войны» создали в Пскове
21 июня 2023

Юнармейцу из Струго-Красненского района вручили медаль
21 июня 2023

В новой модульной бане в Пыталово по просьбам жителей заменят печь

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...