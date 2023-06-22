День памяти и скорби отмечают в России 22 июня

07:48, 22 июня 2023, ПАИ

22 июня в России отмечается День памяти и скорби — в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, пишет calend.ru.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Атака началась без объявления войны ранним утром. Немецкие авиация и артиллерия наносили удары по советским городам, железным дорогам, аэродромам, военно-морским базам и другим объектам.

Война продлилась 1418 дней и завершилась 9 мая 1945 года капитуляцией фашистской Германии. Победа далась советскому народу тяжело: за время конфликта СССР потерял 26,6 млн человек.