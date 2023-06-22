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Общество

Псковская область присоединилась к акции «Минута молчания»

Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания» сегодня, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото ПАИ

Ровно в 12:15 по московскому времени в регионе прервали вещание в эфире телевидения и радио, приостановили работу предприятий, где позволяет технологический цикл. «В это время жители Псковской области и всей страны вспоминали своих родных и близких, павших в битвах самой кровопролитной войны XX века, а также тех, кто трудился в тылу во имя Великой Победы», – отметили в пресс-службе.

Время проведения минуты молчания выбрано не случайно: в 12:15 по московскому времени 22 июня 1941 года вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан, обеспечение преемственности поколений.

В этот день во всех муниципалитетах Псковской области прошли памятные мероприятия на воинских мемориалах и братских захоронениях. Напомним, помощник президента РФ Максим Орешкин вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым, а также с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и членами делегации правительства РФ в День памяти и скорби, 22 июня, приехали к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове, чтобы почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной войны отдал свои жизни за свободу и независимость Отечества. 

Также в Пскове прошли акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны». 

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