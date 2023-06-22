Соревнования по лыжероллерам в Великих Луках перенесли из-за погоды

14:54, 22 июня 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам, которые должны были состояться сегодня, перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщает центр подготовки велосипедистов Великих Лук в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Вынуждены сообщить, что соревнования по лыжероллерам переносятся и сегодня не будут проводиться в связи с получением предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, грозах и сильных порывах ветра с 15:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Также в группе отметили, что с 15:00 центр закрыт для посещений. Когда его откроют - сообщат дополнительно.

Напомним, соревнования по лыжероллерам должны были пройти в Зеленой зоне центра подготовки велосипедистов Великих Лук.

Ранее сообщалось, что в Псковской области было объявлено штормовое предупреждение.