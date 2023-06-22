Более 900 бюджетных мест для абитуриентов откроют в ПсковГУ
Псковский государственный университет выделил 920 бюджетных мест на очные программы бакалавриата и специалитета на следующий учебный год. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.
Она отметила, что в этом году количество бюджетных мест увеличилось на 200.
Также спикер добавила, что подать документы на поступление в вуз можно очно, принеся документы в вуз, или через «Госулуги».
Помимо этого, на пресс-конференции ректор рассказала, что в ПсковГУ планируют открыть ординатуру для студентов-медиков на базе учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ.
Комментарии: 0 Обсудить >>>