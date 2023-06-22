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Обучение в военно-учебном центре ПсковГУ заменит студентам службу в армии

Обучение в военно-учебном центре ПсковГУ заменит студентам службу в армии, отметила ректор вуза Наталья Ильина во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Она отметила, что военно-учебный центр действует с декабря 2022 года. Там могут учиться только студенты ПсковГУ.

У обучающихся есть возможность выбрать две военно-учетные специальности: быть командиром боевой машины или стрелком.

Наталья Ильина обратила внимание, что на данный момент отбор проходят 56 человек. К учебе в центре, который находится на Крестовском шоссе, они приступят в сентябре.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором написано, что на базе Псковского государственного университета откроется военный учебный центр. Центр возглавляет подполковник Вадим Беда.

Псковский государственный университет – первый и единственный на данный момент вуз, который будет готовить специалистов для ВДВ. Срок обучения для старших стрелков в должности рядового составит 1,5 года, для сержантов – командиров отделения – 2 года.

Программа предусматривает проведение занятий по технической подготовке для командиров отделений, в том числе по вооружению боевых машин десанта и стрельбе с них. Учебно-материальную базу для военного центра будет предоставлять командование дислоцированной в Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Военный учебный центр даёт возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу. Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку.

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