Как устроен детский досуг на ярмарке «Виноград» в Пскове, рассказала организатор

19:42, 22 июня 2023, ПАИ

О том, стоит ли идти с ребёнком на эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове и какие там условия для детей, рассказала продюсер мероприятия Серафима Чечева в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM), которая вещает прямо с площадки мероприятия.

Она рассказала, что на территории ярмарки есть большая детская зона, которую специально сделали, чтобы родители с детьми чувствовали себя здесь комфортно.

«Мы считаем, что родители должны не просто «сдать» своего ребёнка, как это часто бывает на детских площадках. Мы хотим, чтобы это был настоящий семейный досуг, поэтому все мероприятия, которые у нас здесь есть, все игры, которые проводятся, направлены на то, чтобы дети с родителями общались, им было как провести время, было что обсудить. Совместный досуг — безусловно, только так», — рассказала продюсер ярмарки.

По её словам, на ярмарку «Виноград» можно приходить с детьми от трёх лет. «У нас есть специальный детский шатёр для малышей от трёх до шести лет. Там творческие мастер-классы, несложные, но очень развивающие штуки. И опять-таки, родители могут что-то с детьми повырезать, порисовать и так далее. Если ребёнок уже постарше, то там ещё больше вариантов появляется», – рассказала она.

Также Серафима Чечева отметила, что для маленьких посетителей организовали специальный театр с участием как псковских актёров, так и актёров из других регионов.

«Плюс к этому у нас есть выступления специальных, обученных, дрессированных собак. Это раз в день. Просто настоящий фурор вызывает: огромная толпа детей, взрослых, и за этим очень классно наблюдать», — добавила она.

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей знакомят с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.