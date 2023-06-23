«Дневник поэта» представят зрителям кинофестиваля в Пскове

18:39, 23 июня 2023, ПАИ

Фильм «Дневник поэта» представят зрителям на международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы фестиваля.

Фильм «Дневник поэта» покажут в программе «Панорама». Драма расскажет зрителям о молодом поэте, который возвращается с семьёй в Уфу, завершив образование в Московском литературном институте. Дома его ожидают серьёзные испытания. Фильм посвящён народному поэту Башкирии Рами Гарипову. Картина получила Гран-при международного кинофестиваля «Свой путь» (Уфа).

Фильм «Дневник поэта» назван фильмом – открытием кинематографа Башкортостана. Режиссёр – Булат Юсупов. Жанр – драма (времена хрущёвской оттепели).

IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Зрители не только смогут посетить премьеры и показы фильмов, ставших классикой мирового кино, мастер-классы и встречи со звёздами экрана, но и получат возможность самим стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако в итоге именно зрители путём всеобщего голосования назовут обладателя Гран-при фестиваля. Добавим, что все мероприятия кинофестиваля проводятся бесплатно.

Больше новостей о кинофестивале читайте в специальном сюжете.