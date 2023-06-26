В организацию нарколабораторий в Бежаницком и Порховском районах были вложены миллионы рублей

19:53, 26 июня 2023, ПАИ

В организацию нарколабораторий в Бежаницком и Порховском районах преступники вложили миллионы рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев.

Он напомнил, что совместно с представителями главного управления по борьбе с наркотиками МВД России на территории Псковской области пресечена деятельность двух крупных нарколабораторий в Бежаницком и Порховском районах. В Бежаницах, по его словам, помимо производства наркотических средств происходило ещё и обучение этому производству.

«Все члены этих преступных групп в количестве шести человек задержаны. Ранее все привлекались к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 272 килограммов наркотических средств и более тонны прекурсоров, необходимых для производства наркотиков», – отметил Александр Мамаев.