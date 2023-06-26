Псковская чемпионка России по прыжкам в высоту: Главная поддержка идёт от семьи

19:36, 26 июня 2023, ПАИ

«Главная поддержка у меня и тренера идёт от семьи», – заявила псковская чемпионка России в помещении 2023 года по прыжкам в высоту Наталья Спиридонова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она отметила, что без семьи не были бы достигнуты высокие результаты.

«Семья нам очень помогает. Они не говорят: «Вам это не нужно, сколько можно, зачем вы там задерживаетесь, зачем вы поздно приходите, когда ты уже сядешь дома?». Вот это тоже нужно понимать. Близкие люди нас поддерживают, чтобы мы не расстраивались, побыстрее забывали неудачи и двигались дальше», – добавила тренер спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Екатерина Алексеева.

Также тренер отметила, что в последнее время прохожие начали узнавать Наталью Спиридонову и поддерживать её. «Спасибо большое людям. Раньше такого не было. Нам надо прославлять свой край, чтобы люди знали о талантливых людях. Сейчас много людей, которые подходят просто на улице, в любом магазине и узнают», – сказала она и добавила, что люди также начали брать автографы.

Сейчас у Натальи Спиридоновой идёт подготовка к финалу первенства России, которое будет проходить в Екатеринбурге 1 июля.

Ранее сообщалось, что Наталья Спиридонова победила в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских».