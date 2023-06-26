Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковская чемпионка России по прыжкам в высоту: Главная поддержка идёт от семьи

«Главная поддержка у меня и тренера идёт от семьи», – заявила псковская чемпионка России в помещении 2023 года по прыжкам в высоту Наталья Спиридонова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ. На фото Наталья Спиридонова

Она отметила, что без семьи не были бы достигнуты высокие результаты.

«Семья нам очень помогает. Они не говорят: «Вам это не нужно, сколько можно, зачем вы там задерживаетесь, зачем вы поздно приходите, когда ты уже сядешь дома?». Вот это тоже нужно понимать. Близкие люди нас поддерживают, чтобы мы не расстраивались, побыстрее забывали неудачи и двигались дальше», – добавила тренер спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Екатерина Алексеева.

На фото Екатерина Алексеева

Также тренер отметила, что в последнее время прохожие начали узнавать Наталью Спиридонову и поддерживать её. «Спасибо большое людям. Раньше такого не было. Нам надо прославлять свой край, чтобы люди знали о талантливых людях. Сейчас много людей, которые подходят просто на улице, в любом магазине и узнают», – сказала она и добавила, что люди также начали брать автографы.

Сейчас у Натальи Спиридоновой идёт подготовка к финалу первенства России, которое будет проходить в Екатеринбурге 1 июля.

Ранее сообщалось, что Наталья Спиридонова победила в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июня 2023

Псковская чемпионка России по прыжкам в высоту: Главная поддержка идёт от семьи
26 июня 2023

Псков примет в августе соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону
26 июня 2023

Псковский велоспортсмен завоевал серебро на чемпионате России по спорту глухих
26 июня 2023

Четыре медали завоевали псковичи в турнире по тяжёлой атлетике «Память»
26 июня 2023

Открыт набор волонтёров на ралли «900 озер – 2023» в Опочецком районе
26 июня 2023

Встреча с российской легкоатлеткой Натальей Спиридоновой проходит в медиацентре ПАИ
25 июня 2023

Псковские воздушные гимнастки привезли 14 медалей с международного чемпионата
25 июня 2023

Жители Бежаницкого района приняли участие во всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...